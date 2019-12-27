Политика

РБКРБКБайден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
Как сообщил сам политик в интервью изданию The Des Moines Register
, он не подчинился повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему направят соответствующий запрос.
Евразия Daily03:22

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Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
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