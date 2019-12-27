Политика
РБКБайден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
Как сообщил сам политик в интервью изданию The Des Moines Register, он не подчинился повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему направят соответствующий запрос.Евразия Daily03:22
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Политика
На Украине объяснили опасность «Северного потока-2» для страны
Экс-депутат считает, что, несмотря на то что строительство «Северного потока-2» может отложиться из-за введенных США санкций, после запуска газопровода Украину ждут сильные финансовые потери.
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Хоккей
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Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).
Армия и оружие
Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
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В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
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Путин подписал закон о повышении МРОТ
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Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
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Молодого врача Андрея Кима застрелили в Магадане
Утром в субботу, 28 декабря, в Магадане погиб 36-летний врач Андрей Ким.
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Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
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Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Политика
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Медиками определены три главных запрета в пище для гипертоников
Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в пище для людей-гипертоников.
Политика
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
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Орнелла Мути начала учить русский язык
Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что в надежде получить гражданство Российской Федерации начала учить русский язык.
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Гаджеты
В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года
Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Космос
Российских космонавтов отправят на Луну в шапочках от радиации
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Фигурное катание
Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.
Общество
В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников
"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
Кино
Это Nyx Assassin или Weaver? Монстра из «Ведьмака» сравнили с героями Dota 2
Один из монстров в сериале «Ведьмак» оказался очень похож на персонажей Weaver и Nyx Assassin из Dota 2. На этот факт обратили внимание пользователи reddit, посмотревшие четвертый эпизод шоу от Netflix.
Общество
Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с пассажирами
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Наука
Как мы выглядели 40 тысяч лет назад
Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым – как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.
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Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок
Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.