с чего всё началось

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

Политика Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

Хоккей Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).

Армия и оружие Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Хоккей Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Шоу-бизнес Орнелла Мути начала учить русский язык Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что в надежде получить гражданство Российской Федерации начала учить русский язык.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Фигурное катание Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020 Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.

Общество В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников "Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.

Общество Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов» Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.