с чего всё началось

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

Политика Колонна с удерживаемыми в ДНР лицами выехала к месту обмена пленными Автоколонна с удерживаемыми в Донецкой народной республике в результате конфликта лицами выехала в воскресенье из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения первого за два года обмена пленными.

Общество В Москве началось прощание с Волчек В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Общество Британский посол описал Россию в трех словах Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки после уплаты кредита Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает заемщику возможность вернуть часть страховки при условии, если потребительский или ипотечный кредит будет погашен досрочно.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Общество Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хоккей Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.

Здоровье Исследование выявило рост заболеваемости детей в России В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.