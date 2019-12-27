Политика
РБКБайден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
Как сообщил сам политик в интервью изданию The Des Moines Register, он не подчинился повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему направят соответствующий запрос.Евразия Dailyвчера в 03:22
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Байден подтвердил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа
ТАСС27 декабря в 23:06
«Слишком лицемерно»: Байден отказался давать показания против Трампа
Комсомольская правдавчера в 00:27
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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