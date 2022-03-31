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Байден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.
Интерфакс
Заявление об интервенции прозвучало на фоне высоких цен на нефть, которые уже привели к значительному подорожанию топлива в США и Европе.
Коммерсантъ
Средства, полученные от продажи нефти, министерство энергетики США намерено использовать для восполнения стратегических резервов в "будущие годы".
ПРАЙМ
США уже ввели эмбарго на импорт российских энергоносителей, в том числе сырой нефти, об аналогичных планах сообщали Великобритания и Канада.
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