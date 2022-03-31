ИнтерфаксБайден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефтиПрезидент США Джо Байден в четверг заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.ИнтерфаксЗаявление об интервенции прозвучало на фоне высоких цен на нефть, которые уже привели к значительному подорожанию топлива в США и Европе.КоммерсантъСредства, полученные от продажи нефти, министерство энергетики США намерено использовать для восполнения стратегических резервов в "будущие годы".ПРАЙМСША уже ввели эмбарго на импорт российских энергоносителей, в том числе сырой нефти, об аналогичных планах сообщали Великобритания и Канада.ВедомостиЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейDaily MoscowДума ТВАфиша DailyЦентральная Служба НовостейREGNUMФАНRT на русскомFBM.ruSolenka.infoМИР 24ПрофильГазета.RuКомсомольская правдаРамблерРусская ПланетаИзвестияИА Красная ВеснаНовый ДеньLife.ruРБКПодробнее о событииСША начнут высвобождать из резервов в сутки по 1 млн баррелей нефтиРЕН ТВвчера в 16:53США задействуют нефть из всех хранилищ резерва для поставок на 1 млн баррелей в суткиТАССвчера в 16:02Байден: США будет выбрасывать на рынок миллион баррелей нефти в суткиРоссийская газетавчера в 15:19Байден заявил о планах компаний увеличить добычу нефтиLife.ruвчера в 15:48Байден заявил о планах США ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из резервовRT на русскомвчера в 14:25США будут высвобождать на рынок миллион баррелей нефти в сутки в течение полугодаРИА Новостивчера в 16:56Байден объявит о решении поставлять из запасов 1 млн барр. нефти в суткиРБКвчера в 11:48Показать ещёОценить1,2KПоделиться