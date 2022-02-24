Телеканал 360°Байден объявил о намерении высвободить часть резервов нефти для сдерживания ценАдминистрация США предостерегает крупнейшие энергетические компании страны от взвинчивания цен на фоне санкций, вводимых администрацией против России.ТАСССоединенные Штаты готовы вывести на рынки нефть из своих стратегических резервов, чтобы снизить цены на топливо.ТАСССША будут работать с союзными странами над использованием стратегических запасов нефти для снижения цен и безопасных поставок, заявил президент США Джо Байден в четверг.ИнтерфаксБайден также добавил, что США «координируются с крупнейшими странами, производящими и потребляющими нефть, чтобы обеспечить достаточный уровень предложения в глобальной энергетике».Центральная Служба НовостейЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМой БрянскМоя Москва.онлайнТелеканал 360°ФАНПодробнее о событииБайден объявил о намерении высвободить часть резервов нефти для сдерживания ценТелеканал 360°16:13Байден сообщил, что США намерены высвободить часть резервов нефтиОбщественная служба новостейвчера в 15:28Байден: США намерены высвободить часть стратегических резервов нефтиПРАЙМвчера в 15:04США призовут страны мира использовать стратегические запасы нефти для снижения ценИнтерфаксвчера в 15:00Байден заявил о готовности США вывести нефть из резервов на рынкиФАНвчера в 14:24Байден: США готовы использовать нефтяные резервы для снижения цен на топливоТАССвчера в 14:16Показать ещёОценить78Поделиться