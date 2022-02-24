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Байден объявил о намерении высвободить часть резервов нефти для сдерживания цен

Администрация США предостерегает крупнейшие энергетические компании страны от взвинчивания цен на фоне санкций, вводимых администрацией против России.
ТАСС
Соединенные Штаты готовы вывести на рынки нефть из своих стратегических резервов, чтобы снизить цены на топливо.
ТАСС
США будут работать с союзными странами над использованием стратегических запасов нефти для снижения цен и безопасных поставок, заявил президент США Джо Байден в четверг.
Интерфакс
Байден также добавил, что США «координируются с крупнейшими странами, производящими и потребляющими нефть, чтобы обеспечить достаточный уровень предложения в глобальной энергетике».
Центральная Служба Новостей

Подробнее о событии

Байден объявил о намерении высвободить часть резервов нефти для сдерживания цен
Телеканал 360°16:13
Байден сообщил, что США намерены высвободить часть резервов нефти
Общественная служба новостейвчера в 15:28
Байден: США намерены высвободить часть стратегических резервов нефти
ПРАЙМвчера в 15:04
США призовут страны мира использовать стратегические запасы нефти для снижения цен
Интерфаксвчера в 15:00
Байден заявил о готовности США вывести нефть из резервов на рынки
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Байден: США готовы использовать нефтяные резервы для снижения цен на топливо
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