Как подчеркнул американский лидер, с помощью дополнительного финансирования для Украины, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, Вашингтон может продолжать поставки Киеву большего объема оружия.
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США планируют поставлять Киеву, будут способны поражать цели на расстоянии 80 километров, отмечает РИА Новости.
Как сообщили в комитете, в середине мая держатели евробондов Россия-2022 подали уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить $1,9 начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска.
Согласно предоставленным сведениям, разведывательная группа Южного военного округа, выполняя одно из боевых заданий в рамках специальной военной операции на территории Украины, захватила позиции украинской армии и ликвидировала танк противника.
Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает издание Politico со ссылкой на близкие к переговорам источники.
Российское Министерство иностранных дел (МИД РФ) представило доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов.