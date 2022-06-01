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Президент США Байден объявил о передаче РСЗО HIMARS в рамках военных поставок Украине

Президент США Джо Байден объявил
 о выделении Украине нового пакета военной поддержки, в который войдет поставка реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ямал-Медиа
Как подчеркнул американский лидер, с помощью дополнительного финансирования для Украины, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, Вашингтон может продолжать поставки Киеву большего объема оружия.
РЕН ТВ
Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представители властей Украины заверили Вашингтон, что украинские военные не будет применять американские РСЗО. против целей на территории России.
НТВ
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США планируют поставлять Киеву, будут способны поражать цели на расстоянии 80 километров, отмечает РИА Новости.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Президент США Байден объявил о передаче РСЗО HIMARS в рамках военных поставок Украине
РИА Новости13:24
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