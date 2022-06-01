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Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS

Президент США Джо Байден объявил
 о выделении Украине нового пакета военной поддержки, в который войдет поставка реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ямал-Медиа
"Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным", - заявил глава Белого дома.
Российская газета
США и дальше будут поддерживать украинских партнеров и продолжат поставки оружия и техники для нужд ВСУ, пообещал президент страны.
Газета.Ru
На сегодняшней день РСЗО M142 HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) является самой современной американской реактивной системой залпового огня.
Lenta.ru

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