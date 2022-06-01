РБКБайден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARSПрезидент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной поддержки, в который войдет поставка реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Ямал-Медиа"Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным", - заявил глава Белого дома.Российская газетаСША и дальше будут поддерживать украинских партнеров и продолжат поставки оружия и техники для нужд ВСУ, пообещал президент страны.Газета.RuНа сегодняшней день РСЗО M142 HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) является самой современной американской реактивной системой залпового огня.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКРБКТелеканал 360°ТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейФАНПятый каналИзвестияАбзацPublic OpinionЦарьградВоенное обозрениеRT на русскомГазета.RuЯмал-МедиаВечерняя МоскваКомсомольская правдаПрофильГЛАС.RUАпралПодробнее о событииПрезидент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на $700 млнГазета.Ruвчера в 16:27Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставки РСЗО M142 HIMARSВоенное обозрениевчера в 13:29США предоставят Украине системы залпового огня M142 HIMARSRO.TODAYвчера в 22:02Байден одобрил поставку РСЗО HIMARS на УкраинуРоссийская газетавчера в 13:15Байден объявил о новом пакете военной помощи УкраинеВедомостивчера в 13:27США передадут Украине РСЗО HIMARSЦарьградвчера в 13:52Президент США Байден объявил о передаче РСЗО HIMARS в рамках военных поставок УкраинеРИА Новостивчера в 13:24Показать ещёОценить1,7KПоделиться