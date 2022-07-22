Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по словам президента Украины, потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.
Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью You-Tube-каналу "Да это так" заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования "мощных резервов" для наступления.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев раскрыл планы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвать заминированные хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), когда те соберутся отступить из города, сообщает ТАСС.