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Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на 175 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на 175 миллионов долларов.
Lenta.ru
Отмечается, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов, пишет РИА Новости
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Вечерняя Москва
Также Америка предоставит Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost.
URA.Ru
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Взгляд.ру

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