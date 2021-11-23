ПРАЙМБайден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок из стратегического резерваПрезидент США Джо Байден объявил о решении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, говорится в сообщении на сайте Белого дома.ForbesАмериканский президент заявил, что распакует 50 млн баррелей.BFM.ruПо сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.РИА НовостиПо данным Bloomberg, альянс может изменить текущие условия сделки, которые в настоящий момент предполагают ежемесячное наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей нефти в сутки.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruРЕН ТВDaily MoscowПятый каналДума ТВГородовойРБК ИнвестицииRT на русскомВоенное обозрениеOilCapital.ruАктуальные комментарииЦарьградФАНКомсомольская правдаТК ЗвездаИзвестияИА Красная ВеснаРБКРидусRTVIУтроNewsНовый ДеньНТВРоссийская газетаПодробнее о событииБайден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваРИА Новости23 ноября в 08:53Нефть: что дальше. Эксперты поделились прогнозами на 2022 годПРАЙМ24 ноября в 09:06Эксперты: без дальнейших мер эффект от задействования нефтяного резерва будет недолгимТАСС23 ноября в 11:54Качельный сговорИзвестиявчера в 00:00США распечатывают стратегические запасы нефтиOilCapital.ru23 ноября в 08:49Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерваТК Звезда23 ноября в 07:34Байден объявит о решении использовать нефть из стратегического запасаФинмаркет23 ноября в 00:47Показать ещёОценить754Поделиться