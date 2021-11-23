Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил под домашний арест начальника Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-полковника Олега Кислова по делу о хищении 300 тонн топлива на общую сумму более 2 млн рублей.
Российский музыкант Юрий Лоза, приглашенный врачами как противник вакцинации от коронавируса в больничную "красную зону", отказался туда идти и обвинил врачей в стремлении его заразить из корыстных побуждений.
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс конфиденциально предупредил высшие российские спецслужбы о возможных последствиях, в случае если они окажутся причастными к инцидентам с так называемым гаванским синдромом, на который жаловались американские дипломаты.
Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства, говорится в сообщении врача Белого дома Кевина О'Коннора.