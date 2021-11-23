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Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил
 о решении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Forbes
Американский президент заявил, что распакует 50 млн баррелей.
BFM.ru
По данным Bloomberg, альянс может изменить текущие условия сделки, которые в настоящий момент предполагают ежемесячное наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей нефти в сутки.
OilCapital.ru
Как ранее заявили в Белом доме, Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.
RT на русском

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