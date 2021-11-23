Ранее МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД после указа президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму, сообщается на сайте службы.
Книга "Люди Путина" (Putin's people), выпущенная весной прошлого года британским издательством HarperCollins, содержит девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича.