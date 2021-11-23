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Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок из стратегического резерва

Министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Продажа дополнительных 18 млн барр. нефти будет ускорена.
РБК
На этом фоне в ближайшие несколько месяцев США собираются высвободить 32 млн баррелей нефти, а затем — ещё 18 млн.
RT на русском
По данным Bloomberg, альянс может изменить текущие условия сделки, которые в настоящий момент предполагают ежемесячное наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей нефти в сутки.
OilCapital.ru

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