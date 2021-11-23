ПРАЙМБайден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок из стратегического резерваМинистерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением, — говорится в сообщении.News.ruПродажа дополнительных 18 млн барр. нефти будет ускорена.РБКНа этом фоне в ближайшие несколько месяцев США собираются высвободить 32 млн баррелей нефти, а затем — ещё 18 млн.RT на русскомПо данным Bloomberg, альянс может изменить текущие условия сделки, которые в настоящий момент предполагают ежемесячное наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей нефти в сутки.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruРЕН ТВDaily MoscowТВ ЦентрДума ТВПятый каналPiter.tvРБК ИнвестицииRT на русскомВоенное обозрениеOilCapital.ruАктуальные комментарииЦарьградФАНMOS.newsКомсомольская правдаИзвестияИА Красная ВеснаРБКРидусRTVIУтроNewsНовый ДеньРоссийская газетаНТВПодробнее о событииБайден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразуИнтерфаксвчера в 14:52В Южной Корее оценили последствия выпуска нефти из запасов США и других странПРАЙМ11:59Байден: высвобождение части нефти из резервов со временем снизит стоимость бензина в СШАТАСС16:51Американский комик высмеял решение Байдена высвободить запас нефтиREGNUM10:39Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваРИА Новостивчера в 08:53Разгон инфляции в США заставил Байдена выбросить на рынок 50 млн баррелей нефтиЭкономика сегоднявчера в 10:38Байден может обрушить цены на нефтьИнвест-Форсайтвчера в 04:11Показать ещёОценить750Поделиться