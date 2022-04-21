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Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты

США запрещают российским судам доступ в свои порты в рамках санкций из-за спецоперации на Украине, заявил американский президент Джо Байден.
РИА Новости
«Ни одному судну, которое плавало под российским флагом или которое принадлежит или эксплуатируется для российских интересов, не будет разрешено пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или приблизиться к нашим берегам», — сказал Байден.
РБК
Президент США также намерен объявить о выделении военной помощи Украине еще на $ 800 млн.
Евразия Daily
Представители стран-участниц G7 договорились об усилении санкционной политики в отношении Российской Федерации из-за проведения военной спецоперации на Украине.
RuNews24.ru

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Байден объявил о запрете российским судам заходить в порты США
Известия11:32
Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты
РИА Новости10:55
Байден запретит судам под флагом России входить в порты США
РЕН ТВ10:21
Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты США
ТАСС10:25
Байден объявил о запрете для судов из России входить в порты США
РБК10:20
Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в морские порты США
Lenta.ru09:52
Связанным с Россией судам запретили заходить в американские порты
News.ru10:24

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