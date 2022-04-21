«Ни одному судну, которое плавало под российским флагом или которое принадлежит или эксплуатируется для российских интересов, не будет разрешено пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или приблизиться к нашим берегам», — сказал Байден.
В связи с введением новых антироссийских санкций Москва внесла в стоп-лист еще 29 граждан США, в том числе вице-президента Камалу Харрис и главу Meta (запрещенная в РФ экстремистская организация) Марка Цукерберга.
Минюст представил президенту Владимиру Путину предложения по исключению граждан из списка иностранных агентов, а также предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе, забрать раненых и тела погибших, а также оказать помощь в выводе мирных жителей.