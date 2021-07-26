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Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке

США до конца 2021 года завершат боевую миссию в Ираке, заявил президент Джо Байден после переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, передает CNN.
РБК
Как отмечает Reuters, решение носит во многом формальный характер — фактически американские военные уже давно специализируются на тренировках иракцев и редко участвуют в боях.
Эхо Москвы
Сейчас в Ираке находятся 2,5 тыс. американских военных.
РБК
Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.
Взгляд.ру

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