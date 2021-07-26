Easy Breezy проходит онлайн с 12 июля по 29 августа 2021 года на сайте camp.novakidschool.com Партнеры мероприятия: киностудия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", радиостанция "Детское радио", производитель мармелада Haribo, международная сеть телеканалов Cartoon Network, социальные сети VK и Likee.
Астрофизик из Гарварда Ави Леб получил известность как человек, способный увидеть инопланетное происхождение в тех предметах, которые другие учёные считали кометами, астероидами или обломками космической системы.