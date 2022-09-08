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Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов

"Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", — объявил американский министр обороны.
РИА Новости
Соответствующее заявление глава Пентагона Ллойд Остин сделал на встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.
Аргументы и Факты
По информации газеты Washington Post, в новый пакет помощи войдут также боеприпасы для HIMARS.
РИА Новости
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Байдена, превышает десять миллиардов долларов.
РИА Новости

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