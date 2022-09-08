РИА НовостиБайден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов"Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", — объявил американский министр обороны.РИА НовостиСоответствующее заявление глава Пентагона Ллойд Остин сделал на встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.Аргументы и ФактыПо информации газеты Washington Post, в новый пакет помощи войдут также боеприпасы для HIMARS.РИА НовостиОбщий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Байдена, превышает десять миллиардов долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvДума ТВПервый каналDaily MoscowИзвестияПятый каналАбзацПрофильREGNUMЦарьградИА Красная ВеснаВоенное обозрениеГазета.RuКомсомольская правдаТК ЗвездаАргументы и ФактыРБКDaily StormThe Moscow PostLife.ruRB НовостиPravda.RuRT на русскомПодробнее о событииГлава Пентагона заявил, что новый пакет военной помощи США Украине составляет $675 млнТАСС06:33Пентагон: Байден одобрил новый транш помощи Украине в размере $ 675 млнЕвразия Daily05:14Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на 675 млн долларовКомсомольская правда04:44Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $675 миллионовПрофиль05:01Глава Пентагона объявил о военной помощи Киеву на сумму до $675 млнREGNUM05:57Байден одобрил выделение Украине $675 млн военной помощиКоммерсантъ05:39Глава Пентагона Остин: Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $675 млнLenta.ruвчера в 16:23Показать ещёОценить229Поделиться