Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
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В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.В источнике
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