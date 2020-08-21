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Российская газета
Российская газета

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Интерфакс23:04
Новостной фронт

Байден обвинил Трампа во всех проблемах США, но не сказал, как будет исправлять ситуацию

Новостной фронт00:45
Lenta.ru

Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Lenta.ru23:26
РИА Новости

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

РИА Новости23:16
RT на русском

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

RT на русском23:12
РБК

10 фактов о Джозефе Байдене

РБК02:01
ТАСС

Политолог указал на отсутствие живого общения Байдена с прессой

ТАСС01:21

США желают отказа Индии от крупных покупок российского вооружения

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация США желает отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества.
Газета.Ru02:49
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В Украине сообщили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга сообщил также о том, что за истекшие сутки в общем было зарегистрировано рекордное число погибших – 40 человек, в связис чем общее количество жертв коронавируса составило уже 2184 человека.
ГЛАС.RUвчера в 06:14

В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть

Ранее ученый Эрин Сикамп из университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали "напоминанием" о подобных изменениях.
РИА Новости02:49

В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о «минировании»

Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.
РИА Новостивчера в 22:45
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США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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