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Парламентская газета
Парламентская газета

Байден стал кандидатом в президенты США от демократов

Джо Байден официально согласился баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии. Об этом сообщает РИА «Новости».В источнике
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РБК

Джозеф Байден официально стал кандидатом

РБК02:01
RT на русском

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

RT на русском23:12
Новостной фронт

Байден обвинил Трампа во всех проблемах США, но не сказал, как будет исправлять ситуацию

Новостной фронт00:45
Lenta.ru

Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Lenta.ru23:26
РИА Новости

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

РИА Новости23:16
ТАСС

Политолог указал на отсутствие живого общения Байдена с прессой

ТАСС01:21
Интерфакс

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Интерфакс23:04

Врачи не разрешают перевозить Алексея Навального на лечение в Германию

Планировалось, что его лечение продолжится в Нюрнберге, и медицинский самолёт уже был выслан из Германии в Омск, и успешно приземлился в сибирском городе, согласно данным справочной службы аэропорта.
Врачи не разрешают перевозить Алексея Навального на лечение в Германию
Pravda.Ru03:32
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Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Взгляд.ру02:45

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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