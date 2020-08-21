Байден стал кандидатом в президенты США от демократов
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Джо Байден официально согласился баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии. Об этом сообщает РИА «Новости».В источнике
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