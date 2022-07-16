В ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии президент США Джо Байден оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке. «Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», — заявил Байден.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты HIMARS против российских объектов в Крыму, сообщает «РИА Новости».
Представители компании в очередной раз поверхностно охватили всё семейство Arc Alchemist, напомнив, что в него будут входить видеокарты серий Arc 7, Arc 5 и Arc 3, а также они показали младшую модель Arc A380 в исполнении Gunnir, продажи которой уже начались в Китае, и ещё мельком показали старший, но не флагманский ускоритель Arc A750 в эталонном исполнении.
Трофеи с сюрпризом: Офицеры Донбасса выступили с важным предупреждением о новой подлости ВСУ Вооружённые силы Украины при отступлении оставляют в своей брошенной технике радиомаяки, с целью нанести артиллерийский удар после побега с позиций.
Российский политолог Андрей Суздальцев расценил визит американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию как стремление Штатов повторить ситуацию 80-х годов, когда СССР не смог выдержать снижения стоимости нефти на мировых рынках.