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Байден оговорился в речи об американских солдатах на Ближнем Востоке

В ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии президент США Джо Байден оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке. «Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», — заявил Байден.
RT на русском
Американский президент перепутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).
RT на русском
Байден уже не раз становился объектом насмешек из-за своего непонятного поведения и нелепых оговорок.
Инфо24
Байден с 13 по 16 июля совершает турне по Ближнему Востоку.
РИА Новости

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Байден заявил, что «чтит эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке
Взгляд.ру09:12
Байден заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке
ТК Звезда09:59
Байден оговорился и случайно поблагодарил военных США за эгоизм
ТАСС09:48
Байден почтил эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке
Общественная служба новостей09:43
Байден оговорился на саммите в Саудовской Аравии
РЕН ТВ09:31
Президент США Байден заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке
РИА Новости09:18
Байден оговорился в речи об американских солдатах на Ближнем Востоке
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