Политика
КоммерсантъБайден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Опросы проводятся в преддверии ноябрьских выборов президента США. Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
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Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Известия вчера в 12:01
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости 22:29
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Происшествия
В Новосибирске задержан экс-глава «Винапа» Олег Яровой
В новосибирских СМИ прошла информация о том, что правоохранительными органами был задержан бывший председатель совета директоров компании «Винап» Олег Яровой, который также работал в руководстве завода «Экран» и компании «РАТМ».
Новая Сибирь 13:03
Экономика
Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП
Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов предположил, что данный порог не будет преодолен в случае, если не будет затянут дольше 2021 года.
Газета.Ru 19:37
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 13:57
Общество
Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
"В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.", — говорится в отчете Министерство допустило 66 нарушений и недостатков при исполнении бюджета.
Коммерсантъ 20:39
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 17 июля в 01:27
Армия и оружие
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад На прошедшей неделе на границе между Арменией и Азербайджаном произошли самые крупные за последние несколько лет вооруженные столкновения, уже получившие название «четырехдневная война».
Коммерсантъ 17:55
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел о военно-морском параде
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила об открытии на официальном сайте ведомства специального раздела, посвященного главному военно-морскому параду 26 июля.
Аргументы и Факты 19:31
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
Футбол
Антонио Конте: календарь «Интера» безумен и создан для того, чтобы вызывать у нас проблемы
Очевидно, что «Интер» не присутствовал, когда был составлен список матчей, потому что наш календарь сумасшедший, в то время как некоторые команды отдыхают пять дней.
Чемпионат 21:10
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
BFM.ru 14:58
Армия и оружие
Зенитчики ЗВО отразили удары крылатых ракет в Ленобласти
Прибыв в район выполнения учебно-боевой задачи, экипажи зенитного ракетно-пушечного комплекса заняли позиции, в которых они должны были прикрыть стационарные объекты от условных ударов крылатых ракет.
78.ru 15:51
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
Vprognoze.ru 18:43
Политика
Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС
По словам Орбана, во-первых, не решен вопрос о размере и структуре фонда, о том, сколько денег из него будет выдаваться странам ЕС безвозмездно, а сколько в виде льготных кредитов.
ТАСС 11:47
Здоровье
Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников
По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
Политика
Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»
Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:27
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55