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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Опросы проводятся в преддверии ноябрьских выборов президента США. Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.В источнике
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РБК

Опрос показал сокращение отставания Трампа от Байдена по уровню поддержки

РБКвчера в 12:13
РИА Новости

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос

РИА Новостивчера в 09:53
Известия

Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Известиявчера в 10:38
Газета.Ru

Байден опережает по популярности Трампа на 15%

Газета.Ruвчера в 10:33
Вести.Ru

Трамп догоняет Байдена и любой исход выборов признать не готов

Вести.Ruвчера в 10:40
ТАСС

Опрос: Трамп сократил отставание от Байдена

ТАССвчера в 09:45
Lenta.ru

На выборах в США наметился «катастрофический результат»

Lenta.ruвчера в 04:50
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Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина грозит обернуться скандалом

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин планировали разойтись мирно и с уважением, но бракоразводный процесс начинает набирать обороты, и отношения между бывшими возлюбленными накаляются.
ФАН18 июля в 15:56
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Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru17:04
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ruвчера в 05:07
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В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости02:58
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русскомвчера в 06:16
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