Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
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Опросы проводятся в преддверии ноябрьских выборов президента США. Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.В источнике
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