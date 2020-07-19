Политика
КоммерсантъБайден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Опросы проводятся в преддверии ноябрьских выборов президента США. Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
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Футбол
«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в 38-м туре Примеры
В рамках последнего тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедад».
RT на русском 17:17
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Наука
Лазер будет определять заболевания по сыворотке крови
Новый способ диагностики заболеваний по анализу крови создали специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вместе с коллегами из китайского Университета Цинхуа.
ToDay News Ufa 16:11
Здоровье
Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников
По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
В списке оборудования обновленного Toyota Camry появился еще улучшенный пакет Toyota Safety Sense 2.5+.
Tvoe-avto.com 17 июля в 04:39
Политика
Демократы требуют расследовать применение силы при разгоне митингов
Председатели-демократы трех комитетов в Палате представителей Конгресса США в воскресенье, 19 июля, потребовали проведения расследования об использования вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд (штат Орегон) и в Вашингтоне.
Известия 19:30
Гаджеты
Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов
Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru 16:15
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Общество
Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле
Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля.
ТАСС 17:08
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Спорт
Легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на письмо к Путину
Правительство сообщило в ответном письме, что не собирается помогать спортсменам и предлагает им решать возникшую проблему самостоятельно Накануне барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на свое письмо к российскому правительству.
Толк вчера в 23:21
Общество
МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году
МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Такую цель поставил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 20:19
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com 17 июля в 09:09
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40