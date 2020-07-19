Опросы проводятся в преддверии ноябрьских выборов президента США. Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

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