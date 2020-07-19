Политика
КоммерсантъБайден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Опросы проводятся в преддверии ноябрьских выборов президента США. Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
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Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Футбол
Тедеско надеется остаться в «Спартаке» в следующем сезоне
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.
Спорт день за днем 14:34
Здоровье
Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19
Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
Астрахань.Ру 01:50
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер в адрес Федуна
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) прокомментировал баннер фанатов питерского клуба, где был изображён владелец «красно-белых» Леонид Федун по мотивам сериала «Чёрное зеркало».
Metaratings 14:26
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 12:15
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском вчера в 13:14
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Трамп высказался против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, в том числе форта Брэгг, из которого США победили «в двух мировых войнах».
РБК 14:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Игры
Разработчик: Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения основного квеста
Возможность закончить игру, не выполнив задания основного сюжета, будет реализована в Cyberpunk 2077, заявил ведущий дизайнер проекта Павел Саско 25 июня в интервью порталу Spider’s Web.
ИА Красная Весна 08:12
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Игры
Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold
Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.
Актуальные Новости 12:52
Футбол
«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
Наука
Домашние свиньи оказались более независимыми и умными, чем собаки
Исследование, которое было опубликовано в журнале Animal Cognition, доказало, что ручные свиньи реже обращались за помощью к хозяину были более независимыми в своих действиях, чем собаки.
Goroday.ru 12:44
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Известия 12:53