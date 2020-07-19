Опросы проводятся в преддверии ноябрьских выборов президента США. Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. 2,5K

Футбол Тедеско надеется остаться в «Спартаке» в следующем сезоне Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

Здоровье Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19 Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства. 2

Футбол Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер в адрес Федуна Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) прокомментировал баннер фанатов питерского клуба, где был изображён владелец «красно-белых» Леонид Федун по мотивам сериала «Чёрное зеркало».

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Происшествия Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. 19

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Происшествия В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса. 183

Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах Трамп высказался против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, в том числе форта Брэгг, из которого США победили «в двух мировых войнах». 444

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 54

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 110

Игры Разработчик: Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения основного квеста Возможность закончить игру, не выполнив задания основного сюжета, будет реализована в Cyberpunk 2077, заявил ведущий дизайнер проекта Павел Саско 25 июня в интервью порталу Spider’s Web. 1

Общество В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».

Игры Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.

Футбол «Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.