Еще один собеседник газеты рассказал, что встреча в верхах была упомянута Байденом в качестве одной из возможностей дальнейшего взаимодействия с председателем КНР, а немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали.
Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.
«Нафтогаз» остается под управлением Кабмина и будет действовать в логике той политики, которая проводится в энергетической сфере по сохранению тарифов на коммунальные услуги в целом — газ, электричество, отопление, горячая вода — до конца текущего отопительного сезона.
Ученые уже успели выяснить, что существует две стратегии переноса кофе без пролива: синхронная – когда жидкость в чашке колеблется в фазе с колебаниями самой чашки – и асинхронная – когда элементы системы колеблются в противофазе.