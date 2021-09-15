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Байден опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина в личной встрече

Президент США Джо Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин отказался от встречи с ним.
Газета.Ru
Однако лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.
URA.Ru
Однако, как рассказали источники, председатель КНР, вместо того чтобы принять предложение, настаивает на том, чтобы Вашингтон переменил тон в отношении Пекина.
РБК
Еще один собеседник газеты рассказал, что встреча в верхах была упомянута Байденом в качестве одной из возможностей дальнейшего взаимодействия с председателем КНР, а немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали.
ТАСС

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