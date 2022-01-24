Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома.
На фоне явно агрессивной настроенности США в отношении России, появились сведения о том, что у побережья США могут находиться не менее двух российских атомных подводных лодок, несущих на своём борту ядерное оружие.
В случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены масштабные санкции, однако газовой сферы и газопровода «Северный поток-2» они не коснутся, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse, его цитирует Kurier.