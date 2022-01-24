Будьте в Плюсе

Байден оскорбил журналиста Fox News за вопрос об инфляции

Президент США Джо Байден позвонил журналисту телеканала Fox News Питеру Дуси, которого назвал «глупым сукиным сыном» из-за вопроса об инфляции, передает
 Fox News.
РБК
Перед встречей журналисты начали спрашивать Байдена о ситуации вокруг Украины.
ТАСС
Байден в ответ на крики корреспондента Fox News отметил, что слова Дуси были «ценным замечанием».
Lenta.ru
Журналист Fox News поинтересовался «станет ли инфляция обузой для партии Байдена перед ноябрьскими выборами».
Центральная Служба Новостей

Подробнее о событии

Президент США извинился перед оскорбленным журналистом Fox News
Комсомольская правда00:42
Байден позвонил журналисту Fox News, которого он оскорбил
Аргументы и Факты00:00
Журналист Дурси, которого Байден назвал сукиным сыном, заявил, что президент позвонил ему
Lenta.ru23:05
Байден позвонил оскорбленному им журналисту
Взгляд.ру23:33
Байден принес извинения репортеру FoxNews после матерного оскорбления в Белом доме
ФАН23:04
Президент США Байден позвонил оскорбленному им журналисту FoxNews Дуси и помирился с ним
РИА Новости22:49
Байден оскорбил журналиста Fox News за вопрос об инфляции
ТАСС18:55

Интересное

Представитель Госдепа Прайс: США не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности

Администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, прогресс возможен лишь на основе взаимных шагов.
RT на русском16:30

Минфин США сократил срок действия новой лицензии группы «ГАЗ» до 90 дней из-за Украины

Министерство финансов США сократило срок действия лицензий российской «Группы ГАЗ» до 90 дней. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Lenta.ru00:41

Член ОП Ленобласти Петров предложил освободить россиян с простудой от работы на три дня

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома.
Lenta.ru23:51

Кадыров заявил, что «давно бы забрал Украину»

России следовало бы ввести на Украину войска и навести там порядок, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во времяпрямого эфира в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.
REGNUM00:32

Российские атомные подводные лодки уже несут дежурство у побережья США

На фоне явно агрессивной настроенности США в отношении России, появились сведения о том, что у побережья США могут находиться не менее двух российских атомных подводных лодок, несущих на своём борту ядерное оружие.
Avia.pro22:00

Глава МИД Австрии исключил санкции против газового сектора и «Северного потока-2»

В случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены масштабные санкции, однако газовой сферы и газопровода «Северный поток-2» они не коснутся, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse, его цитирует Kurier.
РБК23 января в 07:15

Командующий ООС Украины в Донбассе Павлюк назвал «датой вторжения» России 20 февраля

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк в интервью The Times назвал 20 февраля "датой вторжения" России.
Газета.Ru00:23

В США привели в режим повышенной готовности более 8 тысяч военнослужащих

Ранее стало известно, что НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины.
Эхо Москвы00:19

В Японии предложили ввести санкции против России в случае вторжения на Украину

Члены комиссий по внешней политике правящей в Японии Либерально-демократической партии выступили за введение санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, сообщило агентство Kyodo.
Ведомости00:40