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Байден оставил США без нефти и с золотым бензином

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После заявлений о запрете импорта российских углеводородов бензин в США рекордно подорожал.
РИА Новости
Масла в огонь подлила майская кибератака на Colonial Pipeline — одного из крупнейших операторов трубопроводов в США, поставляющего 45% топлива на Восточное побережье, включая бензин, дизель и мазут для отопления домов.
РИА Новости
В Американской автомобильной ассоциации сообщили, что бензин стоит 4,17 доллара за галлон (1,2 доллара за литр), чего еще никогда не было.
РИА Новости
В поисках альтернатив Белый дом уговаривает Венесуэлу, саудитов и ОАЭ нарастить поставки.
Sputnik Абхазия

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РИА Новости: Байден оставил США без нефти и с дорогим бензином
FBM.ru10:42
Байден оставил США без нефти и с золотым бензином
РИА Новости00:00
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«РИА Новости»: Байден оставил Штаты без нефти и с золотым бензином
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РИА Новости: президент Джо Байден оставил США без нефти и с золотым бензином
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