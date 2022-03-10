Масла в огонь подлила майская кибератака на Colonial Pipeline — одного из крупнейших операторов трубопроводов в США, поставляющего 45% топлива на Восточное побережье, включая бензин, дизель и мазут для отопления домов.
Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова по зарегистрированным в российском реестре самолетам и взаимоотношениям авиакомпаний и лизингодателей.
Генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин считает, что конфискуя активы иностранных компаний, Россия «отбросит» себя в 1917 год, поэтому лучше оставить им возможность вернуться на российский рынок.
«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции всё равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», — сказал глава государства на совещании с правительством.