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Байден отправил запрос в Конгресс на выделение дополнительной помощи Украине

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в Конгрессе.
Взгляд.ру
Президент США Джо Байден отправил запрос в Конгресс страны с просьбой рассмотреть выделение дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине.
Взгляд.ру
Поддержка в сфере безопасности будет проходить по различным каналам и направлена как на поставку оборудования Украине, так и на содействие партнерам и союзникам США.
ТАСС
По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 миллиарда долларов, а из 8,5 миллиарда экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.
РИА Новости

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