Вице-премьер Украины Ирина Верещук после встречи президента страны Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявила о начале подготовки к эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь».
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", сообщил первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник.
Представитель Министерства культуры Липецкой области Ирина Кремнева рассказала, что российский певец Сергей Лазарев не будет выступать на концерте музыкально-патриотического марафона "ZаРоссию" в Липецке 29 апреля.