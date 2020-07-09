Накануне была опубликована запись телефонного разговора между Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом. В беседе американский политик отругал главу украинского государства за организацию диверсии. В ответ Порошенко пообещал, что больше такой ситуации не повторится.

Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году

Общество Путин поручил продлить доплаты медработникам "Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне. 1

Происшествия Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады. 6

Политика Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции. 12

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,2K

Наука Немецкие ученые смогли выделить 28 антител против коронавируса Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделила группа немецких ученых из Кёльнской университетской клиники и немецкого центра исследования инфекций (DZIF) под руководством профессора Флориана Кляйна, 8 июля сообщает пресс-служба исследовательского центра.

Здоровье Медик назвал ежедневную норму по арбузу При потреблении арбузов в большом количестве происходит разбалансировка обмена веществ.

Общество Россия откроет международное авиасообщение в два этапа Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. 163

Политика Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО). 2

Армия и оружие Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.

Общество Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения. 12

Футбол Источник сообщил о влиянии Месси на руководство «Барселоны» Интервью было опубликовано в издании The Athletic. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Порье заявил, что и второй раз победит Гэтжи.

Общество Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии. 118

Шоу-бизнес Тимати открыл новый бизнес, несмотря на пандемию Рэпер Тимати открыл в Москве новый ресторан быстрого питания со своим братом Артемом Юнусовым, несмотря на пандемию. 11

Армия и оружие Украинские войска 6 раз за сутки нарушили перемирие на территории ДНР Нарушение режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ 6 раз за прошедшие сутки зафиксировали наблюдатели в Донецкой Республике, 9 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 1

Космос InSight снова попал в неприятности на Марсе Для изучения теплового потока под поверхностью Красной планеты ученые надеялись пробурить скважину в пять метров, однако пока что достичь нужной глубины не получается. 1