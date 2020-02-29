Политика
ИнтерфаксБайден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина сообщает New York Times.Аргументы и Факты01:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Битва перед супервторником: Джо Байден надеется на голоса афроамериканцев
Sputnik Азербайджан28 февраля в 23:30
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Авто
В России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Политика
В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Происшествия
Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Армия и оружие
В ДНР зафиксировали 13 нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки
Общество
Папа Римский заболел коронавирусом
Политика
Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Культура
Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube
Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье», появился 1 марта на YouTube.
Путешествия
Раскрыты самые дешевые направления для путешествий весной
Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий весной 2020 года.
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Футбол
Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»
Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом.