Политика
RT на русскомБайден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом информирует The New York Times.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина сообщает New York Times.Аргументы и Факты01:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Битва перед супервторником: Джо Байден надеется на голоса афроамериканцев
Sputnik Азербайджан28 февраля в 23:30
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Общество
Борис Джонсон женится и станет отцом
Британский премьер скоро станет отцом: ребенок должен появиться на свет примерно в начале лета.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Армия и оружие
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Теннис
Надаль выиграл турнир в Акапулько
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Общество
Более 85 тысяч человек в мире заболели коронавирусом
Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек.
Здоровье
Ученые выяснили, как продлить жизнь на несколько лет
В результате эксперемента, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев — три года.
Футбол
Директор «Интера» опасается, что сезон Серии А не будет доигран
Директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил опасение, что ситуация с коронавирусом может привести к ому, что чемпионат Италии не будет доигран.
Общество
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Здоровье
Медики назвали 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе
На функционировании органов ЖКТ негативно сказывается глютен. Что может привести к проблемам усвоения гормонов щитовидной железы.
Общество
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта.
Единоборства
Майки Гарсия победил Джесси Варгаса
В ночь с 29 февраля на 1 марта в калифорнийском городе Фриско прошел турнир по боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия и бывший чемпион в двух дивизионах Джесси Варгас.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Происшествия
В Австралии зафиксирована первая смерть от коронавируса
Власти штата Западная Австралия сообщили о первой в стране смерти от болезни, вызванной коронавирусом.
Гаджеты
Появились новые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Общество
В Ватикане сообщили, что Папа Римский заболел коронавирусом
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Политика