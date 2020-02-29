Политика
ИнтерфаксБайден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
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Вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина сообщает New York Times.Аргументы и Факты01:35
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Битва перед супервторником: Джо Байден надеется на голоса афроамериканцев
Sputnik Азербайджан28 февраля в 23:30
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