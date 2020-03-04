Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса. По предварительным результатам, у бывшего вице-президента есть все шансы стать кандидатом от демократов в борьбе за кресло главы Белого дома.

Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»

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