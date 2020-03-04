Политика
Газета.RuБайден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса. По предварительным результатам, у бывшего вице-президента есть все шансы стать кандидатом от демократов в борьбе за кресло главы Белого дома.
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Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Путешествия
Цены на отдых в Крыму снизили в предстоящем курортном сезоне
Цены на отдых в Крыму в предстоящем сезоне значительно снизилась.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Общество
Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших на Донбассе
В штабе ООС на Донбассе заявили, что 3 марта был убит 1 украинский военный, еще 5 были ранены.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила фанатов сменой прически
Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Армия и оружие
Турция сбила еще один сирийский самолет
3 марта турецкие войска сбили в небе над Идлибом еще один самолет сирийских вооруженных сил.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Происшествия
Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности
Пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности.
Общество
Парк «Остров мечты» изменил часы работы
Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным. В то же время время начала работы парка останется без изменений.
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Происшествия
В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх
В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Хоккей
Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ
У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Российский форвард хозяев отдал четыре результативные передачи.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.
Политика
РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
Экономика
ФРС США неожиданно снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.