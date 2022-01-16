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Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за спасение заложников в Техасе

В Техасе мужчина взял заложников в синагоге города Колливилль.
Дождь
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Неизвестный злоумышленник ворвался в синагогу, где взял в заложники троих прихожан и раввина.
Комсомольская правда
Подробности о деталях операции по спасению заложников пока не поступали, в правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник мертв.
Взгляд.ру
В ходе переговоров злоумышленник отпустил одного заложника.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Все заложники в синагоге в Техасе освобождены
Говорит Москва00:30
Президент США Байден осудил антисемитизм после захвата заложников в синагоге в Техасе
РИА Новости01:42
Байден пообещал бороться с антисемитизмом в США после инцидента в синагоге в Техасе
RT на русском02:55
Захватчика синагоги в Техасе ликвидировали
Российская газета01:07
Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за спасение заложников в Техасе
Lenta.ru02:18
В полиции сообщили, что захвативший синагогу в Техасе мертв
ТАСС01:45
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