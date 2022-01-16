Lenta.ruБайден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за спасение заложников в ТехасеВ Техасе мужчина взял заложников в синагоге города Колливилль.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентНеизвестный злоумышленник ворвался в синагогу, где взял в заложники троих прихожан и раввина.Комсомольская правдаПодробности о деталях операции по спасению заложников пока не поступали, в правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник мертв.Взгляд.руВ ходе переговоров злоумышленник отпустил одного заложника.Взгляд.руЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияМИР 24Smotrim.ruТВ ЦентрНТВPiter.tvРЕН ТВГазета.RuREGNUMИА Красная ВеснаНТВМИР 24Секрет фирмыLife.ruТелеканал 360°Российская газетаПолитика СегодняРЕН ТВФАНВечерняя МоскваНародные новостиИзвестияКомсомольская правдаРусская ПланетаVSE42.RUРамблерСусанинКурьер. Среда. БердскПодробнее о событииВсе заложники в синагоге в Техасе освобожденыГоворит Москва00:30Президент США Байден осудил антисемитизм после захвата заложников в синагоге в ТехасеРИА Новости01:42Байден пообещал бороться с антисемитизмом в США после инцидента в синагоге в ТехасеRT на русском02:55Захватчика синагоги в Техасе ликвидировалиРоссийская газета01:07Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за спасение заложников в ТехасеLenta.ru02:18В полиции сообщили, что захвативший синагогу в Техасе мертвТАСС01:45Захватчика синагоги в Техасе убили во время штурмаРБК01:34Показать ещёОценить213Поделиться