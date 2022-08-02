Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением после истечения в 2026 году срока договора СНВ-III.
"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", — отметил Болтон.