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Байден поделился подробностями ликвидации главы «Аль-Каиды»

Президент США Джо Байден предоставит подробности о ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане.
REGNUM
«Президент Байден расскажет подробности об успешной антитеррористической операции», — говорится в сообщении.
REGNUM
28 сентября генерал вооруженных сил США Марк Милли заявил, что радикальное движение «Талибан» так и не разорвало связи с террористической сетью «Аль-Каида».
Известия
20 июля 2021 года США нанесли авиаудар по связанной с «Аль-Каидой» группировке в Сомали.
Известия

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Белый дом: Байден предоставит подробности ликвидации лидера «Аль-Каиды»
ИА SM-News22:22
Байден поделился подробностями ликвидации главы «Аль-Каиды»
РЕН ТВ20:31
Белый дом пообещал предоставить подробности ликвидации главаря террористов
REGNUM18:51
Байден раскрыл подробности ликвидации главаря «Аль-Каиды» аз-Завахири
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