РИА НовостиБайден подписал указ о блокировке семи миллиардов афганского Центробанка в банках СШАПрезидент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана, сообщил в пятницу Белый дом.РИА НовостиСогласно обнародованной информации, хранящиеся на счетах американских банков афганские активы будут переведены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.РИА НовостиОстальные $3,5 млрд останутся в Соединённых Штатах и будут использованы в качестве компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.RT на русскомВ начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuRT на русскомРоссийская газетаФАНПодробнее о событииБайден подписал указ о блокировании 7 миллиардов долларов АфганистанаРоссийская газета10:31Байден согласовал блокировку $7 млрд активов Центробанка Афганистана в СШАRT на русском10:18Байден подписал указ о блокировании $7 млрд активов ЦБ Афганистана в СШАТАСС09:54Байден заблокировал хранящиеся в банках США деньги АфганистанаМосковский Комсомолец10:03Байден подписал указ, предусматривающий заморозку активов ЦБ Афганистана в СШАПРАЙМ10:00Байден подписал указ о блокировке семи миллиардов активов банка Афганистана в СШАГазета.Ru09:58Байден подписал указ о блокировке семи миллиардов афганского Центробанка в банках СШАРИА Новости10:09Показать ещёОценить59Поделиться