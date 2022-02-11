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Байден подписал указ о блокировке семи миллиардов афганского Центробанка в банках США

Президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана, сообщил в пятницу Белый дом.
РИА Новости
Согласно обнародованной информации, хранящиеся на счетах американских банков афганские активы будут переведены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
РИА Новости
Остальные $3,5 млрд останутся в Соединённых Штатах и будут использованы в качестве компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
RT на русском
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
РИА Новости

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Байден подписал указ о блокировании 7 миллиардов долларов Афганистана
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Газета.Ru09:58
Байден подписал указ о блокировке семи миллиардов афганского Центробанка в банках США
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