Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Фонтанка.Ру

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России

Новые санкции США против России стали реальностью 15 апреля. Указ подписал президент Джо Байден, документ опубликован на сайте Белого дома.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

Подробнее о событии

Байден подписал указ о введении новых санкций против России

Lenta.ruвчера в 08:09

Поворот не туда. Байден ввел новые санкции против России

Национальная служба новостейвчера в 14:00
Официальный комментарий
Минфин России
... решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут принимать с учетом конъюнктуры рынка, при этом значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику…
ТАССвчера в 11:45

Байден ввел новые санкции против России

РБКвчера в 08:51

В Госдуме осудили решение США ввести новые санкции против России

RT на русскомвчера в 09:19

Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Взгляд.рувчера в 16:30

Источник: реакция России на санкции США будет жесткой

ТАССвчера в 08:59

Байден ввел новые санкции против России

ФедералПрессвчера в 08:52
Интересное

Польский генерал заявил об «агрессивных планах» России в отношении стран Европы

К обвинению России в "агрессии" присоединился командующий оперативным командованием ВС Польши генерал Томаш Пиотровски, который заявил об "агрессивных планах" Москвы в отношении "безопасной" Европы и пообещал поддержку ВСУ.
Военное обозрение00:22

В Новосибирской области начали проверку после пропажи ребенка у реки

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что когда дети стали расходиться по домам, мальчик с велосипедом пошел к берегу реки за мячом, но не вернулся и не пришел домой.
РИА Новости23:47