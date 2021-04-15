В Новосибирской области начали проверку после пропажи ребенка у реки

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что когда дети стали расходиться по домам, мальчик с велосипедом пошел к берегу реки за мячом, но не вернулся и не пришел домой.