Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России
Новые санкции США против России стали реальностью 15 апреля. Указ подписал президент Джо Байден, документ опубликован на сайте Белого дома.В источнике
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на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».
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Официальный комментарийМинфин России
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