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Байден ввел новые санкции против России и дипломатов страны

Новые санкции распространяются на 32 российских физических и юридических лицах, в том числе шести технологических компаниях. В заявлении Белого Дома отмечается, что эти организации поддерживают киберпрограммы российских спецслужб и ответственны за работу в технологическом секторе экономики России.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

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