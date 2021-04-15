Новые санкции распространяются на 32 российских физических и юридических лицах, в том числе шести технологических компаниях. В заявлении Белого Дома отмечается, что эти организации поддерживают киберпрограммы российских спецслужб и ответственны за работу в технологическом секторе экономики России.

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С чего всё началось сообщении на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США». РБК вчера в 08:51