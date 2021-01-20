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РИА Новости
РИА Новости

Байден отменил указы Трампа о ВОЗ и Парижском соглашении по климату

Процесс выхода Штатов запустил в июле прошлого года Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и отказе от реформ. Вернул Байден США и в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти его предшественник.В источнике
С чего всё началось
Команда Байдена сообщила
, что уже через несколько часов после принесения присяги он намерен подписать различные документы, которые в том числе «обратят вспять наиболее серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа».
Forbes20:17
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Телеканал 360°

Стало известно, когда США официально вернутся в Парижское соглашение по климату

Телеканал 360°00:29
Взгляд.ру

Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

Взгляд.ру22:40
Новостной фронт

Александр Роджерс: 10 дней Байдена

Новостной фронтвчера в 06:21
Газета.Ru

Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

Газета.Ru21:44
ТАСС

В ООН сообщили, когда США официально вернутся в Парижское соглашение по климату

ТАСС23:28
РИА Новости

Байден отменил указы Трампа о ВОЗ и Парижском соглашении по климату

РИА Новости17:59
Коммерсантъ

Главные новости к утру 21 января

Коммерсантъ23:02

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали выросло до 10

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, следовавший по маршруту № 8, в котором находилось 20 человек, врезался в Электростали в угол кинотеатра «Современник», в результате чего пострадали четыре его пассажира.
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали выросло до 10
REGNUM01:28