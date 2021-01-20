Процесс выхода Штатов запустил в июле прошлого года Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и отказе от реформ. Вернул Байден США и в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти его предшественник.

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С чего всё началось Команда Байдена сообщила , что уже через несколько часов после принесения присяги он намерен подписать различные документы, которые в том числе «обратят вспять наиболее серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа». Forbes 20:17