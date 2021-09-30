Dust in the wind: InSight очистился от пыли и зарегистрировал самое сильное и длительное марсотрясение

На тысячный день пребывания на Марсе, 18 сентября 2021 года, сейсмостанция InSight зафиксировала полуторачасовое марсотрясение магнитудой 4,2. За всё время работы станции это одно из самых сильных и продолжительных сейсмических событий — с энергией, в пять раз большей, чем у предыдущего рекорда, марсотрясения 2019 года.