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Байден подписал временный бюджет США, предотвращающий остановку работы правительства

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансировании правительства до 3 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.
РИА Новости
Глава Белого дома поблагодарил участвовавших в работе над документом законодателей.
Lenta.ru
Проект бюджета был утвержден Сенатом накануне, после чего прошел голосование в Конгрессе.
Коммерсантъ
Без хотя бы временного бюджета США грозил шатдаун – приостановка работы правительства, передает ТАСС.
Взгляд.ру

С чего всё началось

Президент США Джо Байден подписал документ о временном бюджете страны, который будет действовать до 3 декабря включительно, сообщила пресс-служба
 Белого дома.

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Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год
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Байден подписал временный бюджет США, предотвращающий остановку работы правительства
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