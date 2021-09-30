ФСБ утвердила перечень информации в области российской военной и военно-технической деятельности, которая не относится к государственной тайне, но в случае передачи другим государствам или иностраным гражданам может быть использована против безопасности России.
Правительство предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, следует из законопроекта (1258300-7), внесенного вместе с бюджетным пакетом в Госдуму в четверг.
Преподаватели поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой отказались искать индивидуальный подход к девочке и якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость.
На тысячный день пребывания на Марсе, 18 сентября 2021 года, сейсмостанция InSight зафиксировала полуторачасовое марсотрясение магнитудой 4,2. За всё время работы станции это одно из самых сильных и продолжительных сейсмических событий — с энергией, в пять раз большей, чем у предыдущего рекорда, марсотрясения 2019 года.