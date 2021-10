Wargaming тестирует платную подписку для World of Tanks

В сообществе игроков китайского сервера World of Tanks во «ВКонтакте» появилась информация о том, что Wargaming начала тестировать платную подписку под названием World of Tanks Plus.Подписчики World of Tanks Plus смогут получить различные бонусы и улучшения для своего аккаунта.