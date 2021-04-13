Президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября
Представитель администрации США сообщил, что 11 сентября — крайний срок, но вероятнее всего, что на вывод войск будет затрачено меньше времени. Президент США Джо Байден принял решение вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не укладываясь в установленный предыдущей администрацией срок 1 мая.В источнике
С чего всё началось
Планами о выводе американских войск с территории республики поделился с газетой The Washington Post
высокопоставленный представитель администрации США.