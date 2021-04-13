Представитель администрации США сообщил, что 11 сентября — крайний срок, но вероятнее всего, что на вывод войск будет затрачено меньше времени. Президент США Джо Байден принял решение вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не укладываясь в установленный предыдущей администрацией срок 1 мая.

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