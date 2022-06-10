Военный комендант Херсонской области издал приказ, в соответствии с которым военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также членам территориальной обороны, находящимся на территории области, необходимо прибыть в военную комендатуру региона, встать на учет, добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывные устройства.
Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о внешней политике императора Петра I. Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
Американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания, заявил президент США Джо Байден выступая с речью после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.
Совет директоров российского Центробанка на заседании 10 июня снизил ключевую ставку на 150 б. п — до 9,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20%: из-за кардинально изменившихся условий в экономике Банк России таким образом уберег сбережения от обесценения.