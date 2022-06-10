Совет директоров российского Центробанка на заседании 10 июня снизил ключевую ставку на 150 б. п — до 9,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20%: из-за кардинально изменившихся условий в экономике Банк России таким образом уберег сбережения от обесценения.