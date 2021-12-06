Президент США Джо Байден заявит президенту России Владимиру Путину, что в случае нападения на Украину Россия заплатит "очень реальную цену", но также обозначит эффективный путь дипломатической деэскалации, сказал представитель американской администрации.
В ходе завтрашнего разговора Джо Байден планирует дать понять своему российскому коллеге Владимиру Путину о подготовке целого ряда мер, которые могут нанести ущерб Москве, рассказали в пресс-службе Белого дома.
Валентин Землянский, эксперт в сфере энергетики, заявил, что международные эксперты просчитались с оценкой потерь Киева, которые он понес в результате сокращения транзита газа «Газпромом» через Украину, пишет новостной портал Южный Федеральный.