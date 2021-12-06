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Байден пообещает Путину экономическое давление США в случае нападения РФ на Украину

Президент США Джо Байден заявит президенту России Владимиру Путину, что в случае нападения на Украину Россия заплатит "очень реальную цену", но также обозначит эффективный путь дипломатической деэскалации, сказал представитель американской администрации.
РИА Новости
В ходе завтрашнего разговора Джо Байден планирует дать понять своему российскому коллеге Владимиру Путину о подготовке целого ряда мер, которые могут нанести ущерб Москве, рассказали в пресс-службе Белого дома.
Эхо Москвы
Представитель Белого дома отметила, что США стремятся объяснить РФ, что в случае с Украиной "решение нужно искать при помощи дипломатии".
Интерфакс
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером во вторник, 7 декабря.
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