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Байден пообещал, что «Северный поток 2» не будет работать в случае нападения РФ на Украину

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что газопровод "Северный поток 2" не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины.
Интерфакс
«По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Взгляд.ру
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Взгляд.ру
Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.
URA.Ru

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Байден пообещал остановить «Северный поток — 2» в случае «вторжения России на Украину»
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Байден: если Россия нападет на Украину, «Северного потока - 2» не станет
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