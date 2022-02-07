«По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Как заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую.