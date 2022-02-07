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Байден пообещал остановить запуск «Северного потока-2» при вторжении России на Украину

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину.
Lenta.ru
Байден также назвал Германию одним из важнейших и надежнейших союзников США.
Интерфакс
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину.
Украина.ру
Газопровод «Северный поток — 2» построен от берегов России до Германии через Балтийское море.
Новостной фронт

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Байден оговорился, заявив о «вторжении» Германии на Украину
Газета.Ru03:26
Президент США Байден оговорился и заявил о «вторжении» Германии на Украину
РИА Новости01:53
Байден пообещал остановить запуск «Северного потока-2» при вторжении России на Украину
Lenta.ru16:08
Байден пообещал остановить «Северный поток — 2» в случае «вторжения России на Украину»
RT на русском17:30
Байден: в случае российского вторжения на Украину «не будет никакого» «Северного потока-2»
РБК17:11
Байден пообещал, что «Северный поток 2» не будет работать в случае нападения РФ на Украину
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