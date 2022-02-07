Lenta.ruБайден пообещал остановить запуск «Северного потока-2» при вторжении России на УкраинуПрезидент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину.Lenta.ruБайден также назвал Германию одним из важнейших и надежнейших союзников США.ИнтерфаксКиев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину.Украина.руГазопровод «Северный поток — 2» построен от берегов России до Германии через Балтийское море.Новостной фронтЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналДума ТВГородовойНТВРЕН ТВPiter.tvDaily MoscowМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейНациональная служба новостейГазета.RuВечерняя МоскваТК ЗвездаИзвестияЦарьградНовые ИзвестияУтроNewsТелеканал 360°Сектор МедиаНТВREGNUMРосбалтРамблерПолитическая ЭкспертизаЦентральная Служба НовостейDixiNewsНовая газетаПолитРоссияПодробнее о событииБайден оговорился, заявив о «вторжении» Германии на УкраинуГазета.Ru03:26Президент США Байден оговорился и заявил о «вторжении» Германии на УкраинуРИА Новости01:53Байден пообещал остановить запуск «Северного потока-2» при вторжении России на УкраинуLenta.ru16:08Байден пообещал остановить «Северный поток — 2» в случае «вторжения России на Украину»RT на русском17:30Байден: в случае российского вторжения на Украину «не будет никакого» «Северного потока-2»РБК17:11Байден пообещал, что «Северный поток 2» не будет работать в случае нападения РФ на УкраинуИнтерфакс16:09Президент США Джо Байден выдвинул Кремлю свой ультиматумЭхо Москвы00:11Показать ещёОценить1,2KПоделиться