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Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго

Президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).
Известия
В результате стрельбы на параде по случаю праздника в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, штат Иллинойс погибли шесть человек, по меньшей мере 24 ранены.
РИА Новости
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, а ещё 24 пострадали.
RT на русском
Служители закона разыскивают подозреваемого — белого молодого мужчину 18–20 лет «с длинными черными волосами, худощавого телосложения, в белой или голубой футболке».
Известия

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Байден заявил о продолжении борьбы с насилием после стрельбы в Чикаго
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