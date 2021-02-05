Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Байден пообещал противостоять действиям России

США заставят Россию платить за ее агрессивные действия, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении в госдепартаменте.В источнике
Подробнее о событии

Байден пообещал противодействовать России

РИА Новости03:21

Вести. Эфир от 05.02.2021 (09:00)

Вести.Ru02:05

Байден пообещал противостоять «агрессивным» действиям России

Газета.Ru01:49

Байден пообещал, что Россия «заплатит за все»

РЕН ТВ21:20

Байден пообещал жестко противостоять действиям России

Известиявчера в 15:24

Байден заявил, что будет жёстко противостоять действиям России

RT на русскомвчера в 15:20

Байден: США будут без колебаний «заставлять платить» РФ за её действия

News.ruвчера в 15:01

Байден намерен активно противостоять действиям России

РК-Ньюс02:23

Бот в Telegram может помогать мошенникам подменять номер и голос при звонке

Как сообщает глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, после оплаты за использование бота мошенникам становится доступен полный функционал надстройки, в которой можно изменять номер телефона, а также голос собеседника.
Asteraвчера в 11:39

В Прикамье запустили выделенную высокоскоростную мобильную сеть на глубине 400 метров

В рамках пилотного проекта МТС развернула выделенную (private) сеть LTE ( современный стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других устройств),в руднике компании «Уралкалий».
Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:01

«Сима-ленд» провел новую патриотическую акцию в Екатеринбурге

Сотрудники компании «Сима-ленд», которые ранее приняли участие в съемках патриотического клипа, записанного в поддержку российского президента Владимира Путина, судя по всему, готовят еще одну масштабную акцию.
Московский Комсомолец Екатеринбург02:49

Принят иск ковид-диссидентов к правительству РФ

Принят иск ковид-диссидентов к правительству РФ Верховный суд (ВС) принял в производство иск ковид-диссидентов к правительству России с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней, что позволяет вводить на территории страны специальные ограничительные меры.
Коммерсантъвчера в 15:35