Как сообщает глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, после оплаты за использование бота мошенникам становится доступен полный функционал надстройки, в которой можно изменять номер телефона, а также голос собеседника.
В рамках пилотного проекта МТС развернула выделенную (private) сеть LTE ( современный стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других устройств),в руднике компании «Уралкалий».
Сотрудники компании «Сима-ленд», которые ранее приняли участие в съемках патриотического клипа, записанного в поддержку российского президента Владимира Путина, судя по всему, готовят еще одну масштабную акцию.
Принят иск ковид-диссидентов к правительству РФ Верховный суд (ВС) принял в производство иск ковид-диссидентов к правительству России с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней, что позволяет вводить на территории страны специальные ограничительные меры.