Политика

Газета.RuГазета.RuБайден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. Об этом говорится в плане по реформе цепочек поставок товаров в США и их союзникам, размещенном на сайте кандидата.
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Байден предложил ограничить импорт товаров из России

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Байден пообещал ограничения на импорт из России

Коммерсантъвчера в 21:44

Байден предложил ограничить импорт товаров из России

ТАССвчера в 17:44
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Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

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Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
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Общество

В июле в России автоматически начислят девять выплат и пособий

Власти решили продлить автоматически некоторые выплаты на основании уже предоставленных документов.
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В компании обещали расторгнуть договор с логистической компании, в которой числятся курьеры и погасить долги, но пока этого не произошло, что и стало причиной объявления забастовки.
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
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На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
РБК вчера в 14:48
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Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

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Происшествия

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Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

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Экономика

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Наука

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Армия и оружие

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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

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Экономика

Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%

На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия вчера в 09:35
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
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Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
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На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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