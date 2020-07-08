Политика
Газета.RuБайден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. Об этом говорится в плане по реформе цепочек поставок товаров в США и их союзникам, размещенном на сайте кандидата.
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Байден пообещал ввести ограничения против товаров из РФ для защиты системы снабжения США
ТК Звездавчера в 19:42
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Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Кино
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе.
Lenta.ru вчера в 08:24
Наука
Третьего человека в мире вылечили от ВИЧ
Третий человек в истории излечился от ВИЧ, сообщает научный журнал Science.
АМИТЕЛ 00:43
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже
Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT.
Megaobzor.com вчера в 16:07
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
Общество
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт вчера в 19:54
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Здоровье
В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»
Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей вчера в 15:11
Общество
Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну
Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.
Политика Сегодня вчера в 16:55
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 06 июля в 00:19
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК вчера в 06:32
Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5
Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС вчера в 13:17
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
Здоровье
Казахстан повысил возрастной порог продажи табака до 21 года
Власти Казахстана приняли решение о повышении возрастного ценза при покупке табачных изделий.
Газета.Ru вчера в 09:52
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:46
Политика
День России предложили перенести на 1 июля
Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Экономика
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т.п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, а в деньгах — на 38%, до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 12:14
Общество
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Гаджеты
Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов
Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56