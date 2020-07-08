с чего всё началось

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. Эти страны, по его мнению, «представляют угрозу национальной безопасности». Господин Байден считает, что нужно снижать зависимость от китайского и российского импорта.

Байден пообещал ограничения на импорт из России

Политика Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ. 47

Здоровье Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.

Общество СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ». 66

Общество На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.

Политика Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung. 63

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 129

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 197

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 512

Происшествия Дело об избиении историка Назарова направили в суд Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.