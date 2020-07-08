Политика
КоммерсантъБайден пообещал ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. Эти страны, по его мнению, «представляют угрозу национальной безопасности». Господин Байден считает, что нужно снижать зависимость от китайского и российского импорта.
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с чего всё началось
«Там, где это будет необходимо для защиты важных объектов инфраструктуры и поставок, он (Байден — прим.ред.) наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия», — говорится в плане на сайте кандидата.Компания02:30
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Байден пообещал ввести ограничения против товаров из РФ для защиты системы снабжения США
ТК Звездавчера в 19:42
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Наука
Организм может уничтожить коронавирус до выработки антител
Evo-rus.com вчера в 02:44
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Политика
Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
Discover24 03:13
Здоровье
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.
Lenta.ru 03:49
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Общество
СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
Evo-rus.com 01:46
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Наука
ДНК, которое влияет на коронавирус, человек получил от неандертальцев
Специалисты провели исследование, в ходе которого нашли подтверждение тому, что человек унаследовал ДНК, увеличивающий риск заболевания КОВИД-19, от неандертальцев 60 тысяч лет назад.
Evo-rus.com вчера в 01:34
Политика
Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию
Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса
Партия «За правду», руководит которой писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06 июля в 14:59
Общество
В Крыму выявлено 15 новых случаев коронавируса
Всего в Республике Крым зарегистрировано 804 случая коронавируса, выздоровели – 596 человек, 31 умер.
Вести.Севастополь 03:04
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
ВладТайм вчера в 13:38
Происшествия
Дело об избиении историка Назарова направили в суд
Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Политика
В Москве задержали советника главы Роскосмоса по делу о госизмене
Силовики во вторник задержали советника главы Роскосмоса, экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» 30-летнего Ивана Сафронова.
KM.ru вчера в 03:49
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37