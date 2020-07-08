Политика

КоммерсантъКоммерсантъБайден пообещал ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. Эти страны, по его мнению, «представляют угрозу национальной безопасности». Господин Байден считает, что нужно снижать зависимость от китайского и российского импорта.
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с чего всё началось
«Там, где это будет необходимо для защиты важных объектов инфраструктуры и поставок, он (Байден — прим.ред.) наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия», — говорится в плане
 на сайте кандидата.
Компания02:30

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Байден пообещал ввести санкции против товаров из России

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Байден пообещал ограничения на импорт из России

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Байден предложил ограничить импорт товаров из России

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Организм может уничтожить коронавирус до выработки антител

Evo-rus.com вчера в 02:44
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В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Политика

Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
Discover24 03:13
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Здоровье

Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни

Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.
Lenta.ru 03:49
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
Evo-rus.com 01:46
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Здоровье

В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии

Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
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Наука

ДНК, которое влияет на коронавирус, человек получил от неандертальцев

Специалисты провели исследование, в ходе которого нашли подтверждение тому, что человек унаследовал ДНК, увеличивающий риск заболевания КОВИД-19, от неандертальцев 60 тысяч лет назад.
Evo-rus.com вчера в 01:34
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Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Политика

В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса

Партия «За правду», руководит которой писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06 июля в 14:59
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Общество

В Крыму выявлено 15 новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 804 случая коронавируса, выздоровели – 596 человек, 31 умер.
Вести.Севастополь 03:04
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Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
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Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Спорт

Двукратный чемпион мира сноубордист Пуллин утонул у берегов Австралии

РИА Новости 01:58
Наука

Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

ВладТайм вчера в 13:38
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Происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Политика

В Москве задержали советника главы Роскосмоса по делу о госизмене

Силовики во вторник задержали советника главы Роскосмоса, экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» 30-летнего Ивана Сафронова.
KM.ru вчера в 03:49
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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