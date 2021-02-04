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Байден пообещал жестко противостоять действиям России

Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью по внешней политике в Госдепартаменте, заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, будет жестко противостоять действиям России.В источнике
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Байден пообещал заставить Россию за все «заплатить»

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РИА Новостивчера в 15:34
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Байден дал обещание заставить Россию «заплатить» за все

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Московский Комсомолецвчера в 15:21

Байден пообещал заставить Россию заплатить за все

Lenta.ruвчера в 15:46

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РЕН ТВвчера в 15:25

Байден пообещал жестко противостоять действиям России

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Байден заявил, что будет жёстко противостоять действиям России

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