Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью по внешней политике в Госдепартаменте, заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, будет жестко противостоять действиям России.

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С чего всё началось Байден пообещал заставить Россию за все «заплатить» США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике. РИА Новости вчера в 15:34