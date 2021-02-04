Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью по внешней политике в Госдепартаменте, заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, будет жестко противостоять действиям России.В источнике
С чего всё началось
Байден пообещал заставить Россию за все «заплатить»
США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.
РИА Новостивчера в 15:34
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