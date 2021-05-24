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Байден поручил принять меры в связи с инцидентом с самолетом в Белоруссии

Президент США Джо Байден поддерживает призыв ЕС ввести адресные экономические санкции и иные меры по Белоруссии и поручил администрации выработать надлежащие меры по привлечению к ответственности тех, кто причастен к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанию одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.В источнике

С чего всё началось

«Я приветствую сообщения, что ЕС призвал к целенаправленным экономическим санкциям и прочим мерам, и попросил свою команду разработать варианты по привлечению причастных к ответу в тесном сотрудничестве с ЕС, прочими союзниками и партнерами, а также международными организациями»,— передаются слова президента Байдена в сообщении
 Белого дома.

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